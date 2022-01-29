Утро супермодели: Водянова в халатике с чашечкой кофе полюбовалась видами Парижа в панорамном окне

Красавица показала, как начинается ее день.

39-летняя супермодель Наталья Водянова давно завершила модельную карьеру, но по-прежнему остается лицом многих фэшн- и бьюти-брендов с мировым именем. И нередко участвует в различных рекламных съемках.

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В своем микроблоге красавица показала, как началось ее утро. Водянова в халате расположилась у панорамного окна с чашечкой кофе, чтобы полюбоваться видами Парижа, ставшего ее вторым родным городом.

Напомним, в столицу Франции звезда переехала в 2020 году, после свадьбы с Антуаном Арно, который был ее гражданским мужем с 2011 года. Вместе они растят пятерых детей, двое из которых — общие.

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