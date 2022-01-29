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Молодой и красивый: 20-летний брат Мирославы Карпович покоряет Сеть

Родственник актрисы восхитил поклонниц сестры.

Молодой и красивый: 20-летний брат Мирославы Карпович покоряет Сеть
Мирослава Карпович. Фото: Instagram.com/m1r0slava_karpovich

Среди последних публикаций личного микроблога младшего брата актрисы Мирославы Карпович появилась свежая фотография из путешествия по Турции. Примечательно, что поклонники звезды «Папиных дочек» удивились красоте юноши.

Фанаты Мирославы Карпович отметили, что 20-летний Андрей Карпович вырос привлекательным парнем. Густые кудри, высокий рост и спортивное телосложение не оставили равнодушными фоловеров Карпович.

К слову, сердце брутального Андрея уже занято. Родственник Мирославы гулял по улочкам Стамбула вместе со своей 18-летней подружкой.

Андрей Карпович со своей девушкой
Андрей Карпович со своей девушкой. Фото: Instagram.com/andrey_karpoker

«На обложку Tatler теперь претендуешь?», «Краш», «Очень хорош», «Сладкие пупсики», «Такие милые», «Какой красавчик!», «Настоящий мужчина», – написали восхищенные поклонники Карпович.

Отметим, что Мирослава Карпович выросла в многодетной семье. Кроме брата у артистки есть еще и сестра.

Напомним, недавно Мирослава Карпович показала нападки поклонниц Агаты Муцениеце. Фолловеры звезды «Закрытой школы» написали гневное сообщение Карпович, которую называют разлучницей семьи Муцениеце и Прилучного.

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Андрей КарповичМирослава КарповичПавел Прилучныйродственники звездроссийские актрисы