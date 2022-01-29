Талантом в папу: 11-летний сын Сергея Жукова представил новый клип

Сын Сергея Жукова – Энджел пошел по стопам знаменитого папы и занялся музыкой. Предыдущий клип 11-летнего музыканта «Девочка-депрессия» собрал на YouTube более миллиона просмотров.

Накануне Энджел представил свое новое творение – клип на песню «Снег».

«Мне нравится, что мой сын всерьез занимается музыкой и театром. Поэтому я с большим удовольствием поддерживаю его увлечения. Новая песня «Снег» получилась очень теплой и настоящей», — цитирует Жукова «Пятый канал».

Фанаты уже успели оценить новую работу Энджела.

«Талант от папы! Желаю успехов и отличных таких же песен! Умничка!» — писали пользователи Сети.

Напомним, в конце прошлого года у Жуковых вышел совместный клип на песню «Бум-Бум», ставшей саундтреком к мультфильму «Плюшевый бум».

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