«Поздравляю, Кирилл Владимирович!»: Полина Максимова рассекретила роман с бывшим мужем Нино Нинидзе

Актриса появилась на кинопремьере «День слепого Валентина» в обнимку с режиссером этого фильма.

Еще недавно исполнительница главной роли в сериале «257 причин, чтобы жить» Полина Максимова была счастлива в отношениях с коллегой Егором Корешковым. Однако на днях знаменитость нежно поцеловала совсем другого мужчину.

На премьере картины «День слепого Валентина» Полина Максимова прильнула к режиссеру Кириллу Плетневу.

«Я тебя поздравляю, Кирилл Владимирович! С премьерой!», – обратилась актриса к улыбающемуся режиссеру.

При этом Максимова поцеловала в щечку Плетнева. А ролик опубликовала в Stories личного микроблога.

К слову, на ковровую дорожку Максимова и Плетнев вышли вместе. Актриса появилась на кинопремьере с модной укладкой, красной помадой и в черном брючном костюме с воротничком «Клодин».

Напомним, что Кирилл Плетнев в 2019 году развелся с актрисой Нино Нинидзе. Артистка стала жить с коллегой Максимом Виторганом. А вот ее бывший муж наконец обрел свое счастье с Полиной Максимовой.

Отметим, что Плетнев познакомился с Максимовой еще до расставания с Нинидзе. Это случилось на съемках фильма «Без меня».

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