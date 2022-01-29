Разведенная дама: внук Елизаветы II собрался жениться

Старший внук Елизаветы II, сын принцессы Анны – Питер Филлипс собрался жениться. Его избранницей стала разведенная Линдси Уоллес. Бабушка уже познакомилась с ней и одобрила выбор внука, а вот остальным членам королевской семьи Линдси не понравилась. Об этом пишет The Sun.

«Королева хочет, чтобы Питер был счастлив», — пишет издание.

Когда состоится свадьба, пока не сообщается.

Напомним, 44-летний Филлипс развелся в прошлом году после десятилетнего брака с Отэм Кейли. Роман Филлипса и Уоллес начался в 2019 году, когда оба состояли в официальном браке. По одной версий, девушка обратила внимание на внука королевы из-за проблем в собственной семье. По другой, проблемы с супругом у нее начались после знакомства с монархом.

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