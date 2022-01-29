«Дана переживает, что Маша ей сломает нос»: Арутюнян — о бое Борисовой и Малиновской

Как отметил основатель поп-ММА «Наше дело», в марте или апреле звезды будут готовы подраться на ринге.

Основатель и ведущий лиги поп-ММА «Наше Дело» Артур Арутюнян раскрыл детали предстоящего боя между телеведущими Даной Борисовой и Машей Малиновской.

Как отметил Арутюнян, договор с Даной Борисовой уже подписан. Малиновская пока дала только устное согласие, но ее надеются уговорить. Скорее всего, бой пройдет либо в марте, либо в крайнем случае в апреле.

«Мы общались с Даной, она очень переживает за свой нос, который у нее настоящий, не сделанный. Она переживает, что Маша ей его сломает. Так как девочки не профессиональные бойцы, им нужно щадящие условия придумать. Рассматриваем вариант с 8-унцевыми перчатками». Артур Арутюнян

Напомним, что Дана Борисова и Маша Малиновская – давние соперницы. В 2017 году они в пух и прах разругались на шоу Андрея Малахова. Тогда Борисова обвинила Малиновскую в употреблении запрещенных веществ, сообщает «Спорт-Экспресс».

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