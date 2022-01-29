«Он со своими старушенциями не разберется, а уже на меня его потянуло»: Борисова – о Солнцеве

Телеведущая Дана Борисова в беседе с Teleprogramma.pro отреагировала на слова фрика Гогена Солнцева, который предложил ей провести бой на ринге.

«Он со своими старушенциями не разберется, а уже на меня его потянуло. Совершенно очевидно, что у него закончились деньги после Нового года. Я сама поджимаюсь. Много денег ушло на путешествия, на подарки. Но не до такой же степени пиариться. Гоген хватается за любую громкую фамилию, чтобы о нем вспомнили. Ну а что ему делать? С Катей Терешкович он развелся, на дочке ее женился. Беременность проверили у Малахова. На две программы вытянули, а больше не о чем говорить». Дана Борисова

Как заметила Дана Борисова, это не первый случай, когда Гоген Солнцев в ее адрес негативно высказывается. «Я иногда его вижу у Малахова. Он при встрече говорит, что я его подружка, но мы не друзья. В августе, когда у меня был конфликт с ребенком, он меня задел. Сказал, что я сплавила дочь за границу, чтобы отдохнуть. Очень хочется Гогену подзаработать деньжат. На приличный поединок его никто не пригласит. У меня предстоит бой в начале марта с Машей Малиновской. Ему хочется, как у всех звезд», — заявила Дана Борисова.

Ранее Гоген Солнцев назвал Дану Борисову проституткой. При этом он предложил ей выйти на ринг против него и выяснить отношения.

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