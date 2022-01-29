В цвете года: Лера Кудрявцева предстала в костюме ультрамодного оттенка барвинок

50-летняя телеведущая Лера Кудрявцева предстала в брючном костюме ультрамодного цвета, который назван Pantone оттенком всего 2022-го. Это Very Peri, или цвет барвинок. Звезда экрана красиво дополнила его выбеленно-желтыми лодочками.

Ранее фэшн-эксперт Эвелина Хромченко подробно рассказала, как вписать в свой гардероб этот бледно-сиреневый оттенок с серым подтоном.

Цвет барвинок одновременно достаточно прост в обиходе, и в то же время чрезвычайно опасен для лица – он делает кожу бледной за счет серого подтона. Поэтмоу модницам нужно уделить максимум внимания макияжу, чтобы он был столь же безупречен, как у Леры Кудрявцевой.

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