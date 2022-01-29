Просто, быстро и очень аппетитно: Лера Кудрявцева показала, как готовит дома плов

Звезда экрана Лера Кудрявцева из-за плотного графика и регулярных командировок редко находит время похозяйничать на кухне. Но в последнюю пятницу января такая возможность у нее появилась, и теледива решила побаловать семьи домашним пловом.

Кудрявцева решила показать, как она готовит вкусный и сытный плов, и запечатлела этапы приготовления блюда на видео. Ролик она опубликовала в Сети. На кадрах видна очередность ингредиентов и то, что звездная хозяюшка готовит их не все сразу, а добавляет одно за другим.

Очень щедро Кудрявцева добавляет в блюдо специи. В результате плов у нее получился очень аппетитный и красивый.

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