«По многочисленным просьбам»: Корчевников показал свою любовь

Ведущий программы «Судьба человека» Борис Корчевников в свои 39 лет все еще не женат. Он живет в одной квартире с мамой и котом Степаном. Животное телеведущий подобрал на улице и принес в дом. Фанаты все это время просили показать, как вырос котик.

В своем инстаграме Корчевников оставил снимок, на котором прижимал пушистика к своей щеке.

«По многочисленным просьбам», — написал Корчевников.

Напомним, ранее Борис сетовал на то, что до сих пор не может устроить личную жизнь. более пяти лет назад он расстался с актрисой Анной Сесиль Свердловой. Пара встречалась почти восемь лет и задумывалась о свадьбе.

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