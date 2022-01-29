Приятное и полезное: Каменских на массажном столе разомлела под чужими руками

Украинская поп-дива Настя Каменских тщательно ухаживает за своей внешностью. За новогодние каникулы, наложившиеся на отпуск в Мексику, она заметно округлилась. И по возвращении домой начала исправлять ситуацию.

В свою программу по уходу Каменских включила массаж. Девушка считает, что не только диеты и тренировки помогают бороться с лишними сантиметрами – без дополнительных рук не обойтись. И накануне посетила очередной сеанс, запечатлевшись на массажном столике.

Полезная и приятная процедура доставила красотке удовольствие. Она засняла себя для TikTok, как, разомлевшая под чужими руками, она лежит на массажном столике, прикрывшись простынкой.

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