Жена с дочкой на трибуне, сын – на воротах: Павел Воля сыграл с Робертом в футбол

Все семейство Павла Воли еще перед Новым годом улетело в Дубай. Здесь знаменитости отпраздновали наступление 2022-го в русском стиле – налепили мантов, сварили их в духовке, сделали оливье из подручных продуктов, которые удалось отыскать в местных супермаркетах.

Сейчас звездные родители с детьми наслаждаются гостеприимной погодой и много купаются, загораю, играют на свежем воздухе. Ляйсан Утяшева показала, как глава на футбольном поле решил погонять мяч с сыном Робертом. И поставил его на ворота, чтобы забивать голы.

«Пап, тебе в сборную России надо!», — с трибун предложила мужу Ляйсан.

Утяшева вместе с маленькой дочуркой Софией наблюдали за происходящим на поле. И в это время Воля уверенно забил свой гол в ворота сыну.

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