«Размяла косточки»: 47-летняя Рудковская с ветерком прокатилась на коньках, восхитив фанатов

В начале года Яна Рудковская отметила свой 47-й день рождения, а спустя несколько лет 15-ю годовщину со дня знакомства с Евгением Плющенко. Олимпийский чемпион по фигурному катанию привил любовь к этому виду спорта не только старшему сыну Саше, но и самой блондинке. В своем инстаграме Яна показала кадры, на которых рассекала по льду на коньках.

«В минус 13 градусов размяла косточки. Очень давно не каталась! Муж сказал, что я совсем не перспективный спортсмен и ему не интересно меня тренировать», — написала Рудковская.

Фанаты пришли в восторг, отметив, что у Яны отлично получается.

«Огонь! Вау, какая молодец! Как красиво!» — писали пользователи Сети.

Напомним, Яна Рудковская и Евгений Плющенко воспитывают двоих детей – Сашу и Арсения. Также семья руководит частной школой фигурного катания «Ангелы Плющенко».

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