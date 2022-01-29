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Папа, мама, я – спортивная семья: Алина Загитова встала на лыжи вместе с родными

Олимпийская чемпионка прилетела на каникулы домой.

Папа, мама, я – спортивная семья: Алина Загитова встала на лыжи вместе с родными
Алина Загитова. Фото: Global Look Press

19-летняя звезда фигурного катания Алина Загитова успешно сдала сессию в вузе и поспешила на каникулы домой, в Ижевск. Здесь ее ждали родители и сестра.

По прилете на родину, первым делом Алина навестила своих бабушку и дедушку, которых показала онлайн-подписчикам. Ее уютные посиделки с песнями под гармонь пришлись по душе многомиллионной аудитории фигуристки.

Алина Загитова. Фото: Instagram.com/azagitova

А на следующий день Загитова с родными отправилась на горнолыжный курорт. Вместе с мамой, папой и сестрой Сабиной спортсменка каталась на лыжах до самых сумерек.

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