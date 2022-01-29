«Мой муж моложе, улыбчивее и позитивнее»: Макеева показала, как Мальков выглядел несколько лет назад

Анастасия Макеева не устает восхищаться своим четвертым мужем – Романом Мальковым. Актриса считает, что с ней он выглядит совсем иначе, чем несколько лет назад. Бизнесмен посвежел, помолодел и сияет от счастья рядом со звездной женой.

«Муж меня развлекает. Мужиков каких-то мне показывает. Я вот смотрю и спрашиваю: кто эти люди на том фото? Мой муж моложе, улыбчивее и позитивнее. Как же сильно мы в течение жизни меняемся и некоторые только молодеют. Если так пойдет дальше, я боюсь, что мы повторим судьбу Бенджамина Баттона. Я буду стареть, а любовь моя превратится в младенца», — написала Макеева.

Напомним, с Романом Мальковым Анастасия Макеева познакомилась летом 2020 года на собственной даче. Строитель приехал из Словении на заработки. Там у него были жена и четверо детей. В мае прошлого года Анастасия и Роман сыграли свадьбу.

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