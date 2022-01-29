Нагиев в зеленом еще не видел: Рудова в бикини цвета сочной травы красиво расположилась у бассейна

Вот и у актрисы Натальи Рудовой наступил долгожданный отпуск. Девушка его терпеливо ждала всю осень, но выбраться на море смогла только в конце января нового года.

Рудова выбрала для уединения Бали. И первым делом по прилете на курорт показала себя в бикини. Она красиво расположилась на краю бассейна и запечатлела себя на селфи. Кстати, для принятия солнечных ванн красотка облачилась в зеленое бикини.

В комедии с участием Дмитрия Нагиева Наталья Рудова демонстрировала ему себя в алом комплекте, а в зеленом актер ее еще не видел. Возможно, это селфи разлетится по Сети и дойдет до ценителя женского бюста, кто знает.

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