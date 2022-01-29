Пришла пора менять гардероб: упитанная Бузова в бикини-ниточках не скрыла свой новый размер одежды

Поющая телеведущая Ольга Бузова на месяц улетела в командировку. Это снова Африка, но теперь более гостеприимная – лето, солнце, красивая природа. Красотка будет работать над новым сезоном экстремального шоу для ТНТ.

И, по-прежнему не изменяя себе, первым делом после заселения в гостиницу Бузова поспешила на фотосессию в купальнике. Красотка надела самый миниатюрный комплект – на ниточках, чтобы показать максимум фигуры.

Но, судя по новым пропорциям певицы, пришло самое время Бузовой пересмотреть гардероб. Девушка заметно пополнела после праздников. И даже демонстрировала, что у нее появился живот. Который на новом снимке она убрала одним движением пальца.

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