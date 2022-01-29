Когда узнала, что бывший снова свободен: Асмус продемонстрировала сальто после пробуждения

Накануне в СМИ появилась информация о возможном разрыва отношений между Гариком Харламовым и его возлюбленной Катериной Ковальчук, которую еще называют копией Кристины Асмус за невероятное сходство. Актриса появилась на мероприятии с другим, держалась за ручку, а потом в Сети ставила «сердечки» в его адрес.

Вопрос «а как же Гарик?» повис немым укором. Но пока они оба никак не комментируют происходящее.

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Тем временем бывшая жена Гарика Харламова Кристина Асмус публикует у себя в Instagram оригинальный контент. Звезда продемонстрировала, как выглядит ее утро.

Из глубокого сладкого сна Асмус резко переходит в вертикальное положение, а затем желает сальто. Понежиться в кровати? Переставить будильник и еще поспать до следующего сигнала? Вот еще, энергия уже бьет через край, особенно после новостей о том, что бывший снова свободен.

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