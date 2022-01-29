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Крид ахнет: Валя Карнавал на вокзале томно расстегнула замочек ниже декольте для вау-эффекта

Певица для путешествия надела розовый облегающий костюм.

Крид ахнет: Валя Карнавал на вокзале томно расстегнула замочек ниже декольте для вау-эффекта
Валя Карнавал. Фото: instagram.com/karna.val/

20-летняя звезда Интернета Валя Карнавал вместе с мамой покинула Москву. У девушки начался долгожданный отпуск, но где именно она его проведет, блогерша держит в секрете.

Зато в микроблоге она показывает буквально каждый свой шаг, будто дразнит бывшего: «посмотри, мол, я в Дубай». Тут она беззаботно веселится в аэропорту в ожидании рейса, а здесь уже позирует на вокзале, довольная тем, что уже на месте.

Валя Карнавал. Фото: instagram.com/karna.val/

В путешествие Карнавал надела удобный розовый костюмчик облегающего фасона. Но Валя была бы не Валя, если бы не расстегнула замочек кофты ниже декольте. Чтоб бывший бойфренд Крид ахнул, глядя, что потерял.

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