«Цветы, шампанское!»: Ольга Кабо рассказала, как ее поздравили в день рождения

Знаменитость после праздничного спектакля запечаталась со своими подарками в гостиничном номере.

Актриса Ольга Кабо разместила в личном микроблоге фотографию в день своего рождения. Знаменитость отметила 54-летие.

Примечательно, что артистка в этом году отметила день рождения на сцене. Кабо не пожалела, что решила работать в личный праздник. Ее поздравили не только коллеги, но и зрители.

«В этом году произошел очень необычный день моего рождения! Я решила, что должна отметить праздник на сцене! Это же очень символично – в такой день сыграть спектакль!», – подчеркнула Кабо.

«В рамках гастролей по Кузбассу и туру по Сибири завершающий спектакль «Мастер и Маргарита» пришелся на г. Юрга в Кемеровской области. И в финале началось: поздравления от партнеров, зрителей, администрации города, от любимых друзей… Цветы, шампанское!», – рассказала Ольга.

«Актерский капустник и незабываемые посиделки с тостами, комплиментами и чтением стихов… Все, о чем можно было только мечтать!», – призналась актриса.

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