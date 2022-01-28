Фильм «Серебряные коньки» стал лучшим на кинопремии «Золотой орел»

Кинокартина «Серебряные коньки» получила главную награду на «Золотом орле».

Фильм с Федором Федотовым, Софьей Присс и Юрием Борисовым стал лучшим по версии национальной академии кинематографических искусств и наук.

«Серебряные коньки» стали лидером по количеству призов. Лента завоевала шесть наград из 12 номинаций. Об этом сообщили на стриминговой площадке kinopoisk.ru.

Лучшим телесериалом признали «Седьмую симфонию» Александра Котта. А вот многосерийная кинокартина «Вертинский» Авдотьи Смирновой победила в новой для премии номинации — «Лучший сериал онлайн-платформы».

Награда за лучшую мужскую роль досталась Филиппу Янковскому, снявшемуся в «Иване Денисовиче» режиссера Глеба Панфилова.

За лучшую женскую роль наградили Марию Аронову, которая сыграла в кинокартине «Пара из будущего».

Также жюри кинопремии оценили музыку Алексея Айги, которая прозвучала в фильме «Белый снег». А лучшим короткометражным фильмом посчитали картину Андрея Светлова «Снег».

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