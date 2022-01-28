«Обнимай меня!»: Анастасия Волочкова показала нежности с возлюбленным

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, как проходит ее вечер в компании нового возлюбленного.

Артистка похвасталась подарками от бойфренда, который долгое время был в командировке. Однако Волочкова с трудом могла что-то сказать, потому что возлюбленный смешил артистку до слез.

«Мы тут. Мы никуда не делись. Просто после невероятного волшебного путешествия на Мальдивы и моего дня рождения мы погрузились в рабочие будни! Каждый в свои. Но мы стараемся находить время для общения и встреч!» — отметила Анастасия.

Артистка рассказала, что готова выйти в прямой эфир вместе с Сергеем в ближайшее время.

«Вместе нам всегда хорошо и весело! Верим, что и вам с нами не скучно. Сегодня Сережа приехал очень красиво и романтично, с сюрпризом. А ориентировочно в понедельник-вторник мы вместе хотим провести прямой эфир», — завила Волочкова.

В конце своего свежего ролика Анастасия попросила Сергея проявить нежность к ней:

«Обнимай меня!».

Напомним, ранее Анастасия Волочкова похвасталась роскошным букетом от возлюбленного. Также Сергей Кузнецов подарил балерине маленький презент, напоминающий артистке о ее творчестве.

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