«Стильная и женственная»: Алена Водонаева поддержала тренд на животный принт

Среди последних публикаций личного микроблога телеведущей Алены Водонаевой появилась фотография нового модного лука знаменитости.

Водонаева позировала на фоне своего магазина в ярком образе с актуальным принтом. Алена отдала предпочтение стилю спорт-шик.

Бизнес-леди скомбинировала укороченный пуховик с животным принтом в виде пятен леопарда с шоколадным костюмом из хлопка.

Худи и джоггеры телеведущая дополнила шапкой бини черного цвета и уггами. В качестве аксессуаров Алена взяла очки-авиаторы и сумку-багет на ремешке.

«Кому-то важно купить браслет Картье, а для меня важна дверь за эти деньги», – отметила Алена о новом приобретении для своего магазина.

«Какая же вы шикарная женщина», «Красивая какая», «Прическа очень к лицу», «Какой шикарный образ получился», «Стильная и женственная», «Леопард вам к лицу», «Сумка просто шик!», – восхитились поклонники Водонаевой.

Напомним, ранее Алена Водонаева рассказала, сколько стоили ее роды. Знаменитость сравнила стоимость нахождения в роддоме с ценой дорогой иномарки.

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