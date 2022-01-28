Обе стали светлее: Алсу вслед за Кети Топурией освежила цвет волос

Все чаще российские звезды стали выбирать более светлые тона при окрашивании волос. Юлия Барановская недавно заявила на шоу Первого канала «Модный приговор», что ни разу в жизни не красила свои локоны, на что эксперт по прическам, сидящий в зале, сделал ей замечание: «А зря».

Буквально через пару дней Юлия решилась на изменения в имидже и неожиданно для многих превратилась в блондинку.

Кети Топурия тоже решила поэкспериментировать с волосами, она добавила светлых прядей к уже существующим и показала результат в личном блоге.

Не удержалась от бьюти-изменений и Алсу, она немного сделала тон светлее и предстала на людях в каштановом оттенке.

«Освежили цвет и настроение!» — подписала обнародованное в Сети фото Алсу.

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