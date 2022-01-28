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«Давайте уважать всех»: бывший муж Ани Лорак заступился за свою новую возлюбленную

Недавно Мурат Налчаджиоглу сделал предложение девушке Лилии.

«Давайте уважать всех»: бывший муж Ани Лорак заступился за свою новую возлюбленную
Ани Лорак. Фото: Instagram.com/anilorak

Бизнесмен Мурат Налчаджиоглу после расставания с певицей Ани Лорак обрел счастье с новой красавицей. Экс-избранник знаменитости даже готов снова жениться.

А вот поклонники исполнительницы Ани Лорак видят в невесте бизнесмена разлучницу. Фанаты артистки считают, что визажист из Киева разрушила семью Лорак и Налчаджиоглу. Они оставляют негативные комментарии в личных аккаунтах девушки и ее жениха.

Вот только Мурат Налчаджиоглу не стал молчать. Бывший муж Ани Лорак обратился к недоброжелателям в своем Instagram:

«Давайте перестанем комментировать чужую жизнь. Это мой личный аккаунт и жизнь, давайте уважать всех людей, о которых вы говорите».

Мурат Налчаджиоглу
Мурат Налчаджиоглу. Фото: Instagram.com/muratnalca

Напомним, у Мурата Налчаджиоглу и Ани Лорак есть общая дочь София. Ради нее артистка осталась другом бывшему возлюбленному.

В последнее время Ани Лорак счастлива с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Весной прошлого года артистка даже похвасталась роскошным кольцом от избранника.

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Ани Лоракбывшие мужьяМурат Налчаджиоглуразводы и расставанияРоссийские певицы