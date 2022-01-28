«Доченька, ты такая у меня»: Лиза Триандафилиди из «Дома-2» предстала на редком снимке с подросшей наследницей

Лиза Триандафилиди вместе с 12-летней Владой проводит эту зиму в Таиланде.

Бывшая участница «Дома-2» Лиза Триандафилиди на дух не переносит холода. Ее родина — Туапсе.

Но и там зимой для Лизы Триандафилиди недостаточно тепло. Красотка не любит одеваться и предпочитает находиться там, где требуется надевать на себя минимальное количество одежды.

Эту зиму Лиза Триандафилиди проводит в Таиланде. Впервые за все время она смогла взять туда с собой дочку Владу.

Снимком с 12-летней девочкой Лиза Триандафилиди поделилась в микроблоге. Мама с дочкой предстали в пляжных нарядах. Влада выглядит для своих лет довольно взросло, ростом она уже с маму.

«Доченька, ты такая у меня», — подписала кадр Лиза Триандафилиди.

Напомним, экс-участница «Дома-2» долгое время жила в разлуке с дочкой. Только в марте 2021 года Лиза Триандафилиди смогла через суд забрать Владу к себе у бывшего мужа.

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