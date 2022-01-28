«Очень похожи»: Анна Михайловская похвасталась моложавой мамой

Для культурного вечера актриса выбрала белоснежную блузку с широкими рукавами и черный корсет.

Среди последних публикаций личного микроблога артистки Анны Михайловской появилась фотография знаменитости вместе с ее мамой. Примечательно, что поклонники нашли необычайное сходство между родственницами.

Михайловская облачилась в молочную блузку с пышными рукавами, поверх которой надела черный корсетный топ. Исполнительница главной роли в сериале «Молодежка» дополнила вечерний образ сережками Van Cleef & Arpels.

Анна вместе с мамой сделали селфи с улыбками, которые показались поклонникам актрисы одинаковыми.

«Недавно были с мамой на опере и вспоминали, как я первый раз здесь оказалась. Это был второй или третий курс института, мы с мамой решили поехать в Питер на выходные», — вспомнила Михайловская о первом посещении Мариинского театра.

«Очень похожи с мамой, обе красивые», «Естественные, натуральные, красивые», «Копия мамулечки! А мы думали, в кого вы такая красивая девушка», «Куколки такие», «Какая у вас мама красивая!», «Вы и ваша мама великолепны», — написали восхищенные поклонники Михайловской.

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