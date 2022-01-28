«Вот мы с Аллой гуляем»: Галкин и Пугачева полюбовались зимними красотами вокруг замка во время снегопада

Нынешняя зима выдалась невероятно снежной. В Москве и Подмосковье периодически случаются снегопады, превращающие все вокруг в белоснежную сказку.

Очень красиво сейчас и в деревне Грязь, где с детьми-близнецами Гарри и Лизой живут телеведущий Максим Галкин и легендарная певица Алла Пугачева.

В сторис микроблога Максим Галкин поделился атмосферным видео, которое снял рядом со своим замком.

Шоумен непрерывно восторгался красотами, которые сотворил падающий снег.

«Так снега намело! О, какие сугробы-то, а!» — восхищался за кадром Максим Галкин.

Он уточнил, что на прогулку по территории, прилегающей к замку, вышел не один, а с женой.

«Вот мы с Аллой гуляем и смотрим на такую красоту», — поделился Максим Галкин.

В кадре видно, как тихо и безмолвно падает снег, подсвеченный фонариками.

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