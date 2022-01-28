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Ксения Бородина честно рассказала, для чего купила двухкомнатную квартиру на набережной

Телеведущая уже давно хотела приобрести новую недвижимость.

Ксения Бородина честно рассказала, для чего купила двухкомнатную квартиру на набережной
Ксения Бородина. Фото: Instagram.com/borodylia

Ведущая программы «Перезагрузка» на ТНТ Ксения Бородина показала свою новую квартиру в доме на набережной. А фолловеры знаменитости испугались за нее.

Поклонники Бородиной подумали, что Ксения вынуждена уехать из своего роскошного коттеджа.

«Так! Стоп! Я никуда не переезжаю. Зачем мне переезжать из любимого дома в двухкомнатную квартиру», – успокоила Бородина своих поклонников.

Бывшая жена бизнесмена Курбана Омарова рассказала, что квартира с красивым видом в столице была ее давней мечтой.

«Это просто была моя мечта, квартира на набережной. И я ее год назад осуществила. Закрыла гештальт. Как сейчас модно говорить», – с иронией отметила телеведущая.

Ксения Бородина. Фото: Instagram.com/borodylia
Новый дом Ксении Бородиной. Фото: Instagram.com/borodylia

«Если есть загородный дом, потом вернуться жить в город практически нереально. Всегда лучше дом, чем квартира!», – заявила Ксения.

Бородина добавила, что у нее появилась новая мечта – квартира побольше.

«Теперь вместо Лампы буду мечтать о большой квартире. Вдруг еще один гештальт закрою. У меня, кстати, всегда в приоритете было жилье, а не тачки!».

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