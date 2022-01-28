Ксения Бородина честно рассказала, для чего купила двухкомнатную квартиру на набережной

Телеведущая уже давно хотела приобрести новую недвижимость.

Ведущая программы «Перезагрузка» на ТНТ Ксения Бородина показала свою новую квартиру в доме на набережной. А фолловеры знаменитости испугались за нее.

Поклонники Бородиной подумали, что Ксения вынуждена уехать из своего роскошного коттеджа.

«Так! Стоп! Я никуда не переезжаю. Зачем мне переезжать из любимого дома в двухкомнатную квартиру», – успокоила Бородина своих поклонников.

Бывшая жена бизнесмена Курбана Омарова рассказала, что квартира с красивым видом в столице была ее давней мечтой.

«Это просто была моя мечта, квартира на набережной. И я ее год назад осуществила. Закрыла гештальт. Как сейчас модно говорить», – с иронией отметила телеведущая.

«Если есть загородный дом, потом вернуться жить в город практически нереально. Всегда лучше дом, чем квартира!», – заявила Ксения.

Бородина добавила, что у нее появилась новая мечта – квартира побольше.

«Теперь вместо Лампы буду мечтать о большой квартире. Вдруг еще один гештальт закрою. У меня, кстати, всегда в приоритете было жилье, а не тачки!».

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