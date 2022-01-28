«Давно тут не было этого сладкого мальчика»: Мария Горбань поделилась редким кадром с сыном Ниланом

Актриса Мария Горбань растворяется в любви к крошечному наследнику.

Звезда сериала «Кухня», экранная жена Дмитрия Нагиева, Мария Горбань — мама двух детей.

Своих сына и дочку Мария Горбань редко показывает поклонникам, предпочитая, чтобы в Instagram чаще появлялись кадры с ее участием, чем семейные фото.

Но иногда Мария Горбань балует подписчиков, демонстрируя трогательные снимки.

На этот раз она поделилась снимком, который был сделан во время отдыха семьи звезды в теплых краях.

В кадре Мария Горбань предстала на руках с крохой-сыном Ниланом.

«Давно тут не было этого сладкого мальчика», — подписала снимок Мария Горбань.

Личико Нилана звездная мама прикрыла рукой, не желая пока демонстрировать его поклонникам.

Напомним, второй ребенок Марии Горбань появился на свет в начале августа 2021 года в Майами. Папа мальчика — второй муж актрисы, оператор Кирилл Зоткин.

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