Чем больше, тем лучше: Ольга Бузова потратила крупную сумму на люксовый образ

Ведущая шоу «Звезды в Африке» — Ольга Бузова — отправилась снимать второй сезон популярного проекта в модном костюме Gucci. Знаменитость отдала кругленькую сумму за спортивный наряд.

Звезды готовы платить за модные бренды любые деньги. Артистка Ольга Бузова обожает одежду, на которой красуются названия модных домов всего мира.

Так, блондинка выбрала светло-желтый спортивный костюм с толстовкой и джоггерами Gucci. Ольга отдала за такой наряд 100 тысяч рублей.

К мягким и дорогим брюкам и кофте Бузова подобрала модные кроссовки и сумки не менее дорогих брендов. Большая и маленькая сумки Louis Vuitton обошлись Ольге в более чем 300 тыс. руб.

«Красотка!», «Такая яркая и счастливая», «Дорого-богато», «Костюмчик что надо!», «Спортивный стиль очень идет Оле», — оценили модный лук Бузовой ее поклонники.

Напомним, ранее Ольга Бузова в мини-шортах из денима и нюдовой блузке запечатлелась на ужине в старинном особняке. А до этого знаменитость искупалась в Атлантическом океане.

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