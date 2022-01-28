«Напоминает Лободу»: Асти с белыми волосами и в платье цвета ледяной розы пришла к Урганту

«Вечерний Ургант» Первого канала пригласил в качестве музыкального гостя на первый в 2022 году эфир певицу Асти (Anna Asti). Программа выйдет в эфир 28 января в 23.20.

В официальном аккаунте Instagram канала выложили снимки певицы в студии, на которых она предстает блондинкой в силуэтном платье оттенка ледяной розы. Эта нежно-разбеленная вариация розового цвета сейчас особенно популярна.

Поклонники певицы уже вовсю обсуждают явление звезды на шоу и ее внешний вид. Многим подписчикам показалось, что в таком образе Асти очень похожа на Светлану Лободу.

«Мне кажется или она очень смахивает на Лободу?», «С белыми волосами на Лободу стала похожа», «Точно, на Лободу похожа. Все понять не могла, на кого», «Губы и волосы, как у Лободы. Да и глаза», — прокомментировали фолловеры снимки.

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