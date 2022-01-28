«Не вижу ничего особенного в этой дате»: бывший муж Ирины Пеговой публично обратился к их общей дочери

Накануне, 27 января, отмечала прекрасную дату единственная дочка известной актрисы Ирины Пеговой.

Татьяне исполнилось 16 лет. Папа девушки, бывший муж Ирины Пеговой, актер Дмитрий Орлов поздравил наследницу публично.

Дмитрий Орлов посвятил ей пост в микроблоге.

«Не вижу ничего особенного в этой дате, все только начинается. Все эти годы я был совершенно спокоен. Рядом с ней всегда был идеальный наставник и друг. Помимо любви и модных кроссовок у нее всегда было все по-настоящему необходимое. И если «шестнадцать» стоит оценивать как результат, то все просто идеально. И это целиком и полностью ее заслуга», — написал Дмитрий Орлов.

Публикацию он сопроводил снимком, на котором именинница Татьяна запечатлена со своей мамой Ириной Пеговой. Судя по всему, именно о заслугах актрисы в воспитании дочери говорил Дмитрий Орлов в публикации.

Напомним, брак Ирины Пеговой и Дмитрия Орлова продлился с 2005 по 2011 годы. После разрыва с Пеговой Орлов женился во второй раз, но год назад объявил о разводе. Статус Ирины Пеговой пока не изменился.

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