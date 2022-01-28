«Моложе с каждым днем»: Рустам Солнцев потроллил Аллу Пугачеву, прогуливающуюся в розовом пуховике

Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев не смог спокойно пройти мимо снимка в микроблоге Максима Галкина.

Известный телеведущий Максим Галкин обожает жену и маму двух своих детей Гарри и Лизы Аллу Пугачеву.

Шоумен гордится звездной супругой и тем, как она выглядит в свои без малого 73 года.

Максим Галкин периодически публикует на своей страничке в Instagram снимки Аллы Борисовны, чтобы поклонники Примадонны могли полюбоваться кумиром.

Накануне Максим Галкин поделился фото, которое сделал во время прогулки. В кадре Алла Пугачева предстала в розовом пуховике, прикрыв половину лицу капюшоном.

Бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев не смог пройти молча этого снимка. Он разместил его в своем микроблоге, давая понять, что удивлен тем, как выглядит Алла Борисовна.

«Моложе с каждым днем», — потроллил Примадонну Рустам Солнцев.

Аудитория шоумена не поддержала его. Судя по всему, среди подписчиков Солнцева немало поклонников таланта Аллы Пугачевой.

Они встали на защиту певицы, заявив, что, прежде чем судить ее, стоит дожить до этого возраста.

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