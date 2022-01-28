«Всегда подаст женщине руку»: вдова Николая Караченцова почтила память Василия Ланового

Актриса Людмила Поргина вспомнила, каким был ее коллега Василий Лановой.

В этом году актеру Василию Лановому могло бы исполниться 88 лет. Однако в январе прошлого года знаменитости не стало.

«Очень обаятельный. Всегда подаст женщине руку, настоящий интеллигентный человек и прекрасный актер. Конечно, очень жалко. В театре он всегда был для нас Павкой Корчагиным», — вспомнила Поргина.

«И те спектакли, которые он играл в Театре имени Вахтангова, — мы любовались им. Но понимали, что мы теряем силы с возрастом. Хотелось бы продлить жизнь великим актерам сцены. Нет Юры Яковлева, Васи Ланового. Нет массы артистов, которые бы нас радовали. Дай бог всем остальным здоровья в жизни, чтобы продлить какую-то радость зрительскую», — передали слова Людмилы Поргиной ФАН.

Напомним, Василий Лановой умер 28 января 2021 года от коронавируса. Звезда фильма «Офицеры» пережил клиническую смерть, однако спасти его не удалось.

Василия Семеновича похоронили с воинскими почестями на Новодевичьем кладбище.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.