В далеком Новосибирске: Кабо объяснила, почему отмечала день рождения два дня

Ольге Кабо 28 января исполнилось 54 года, звезда специально отправилась в гастрольный тур, который совпадал с датой ее рождения.

Как оказалось, звезда верит в свою личную примету, полагая, что как свой новый год она встретит, так его и проживет. Чтобы было больше творческих проектов и спектаклей, она и отправилась на гастроли как раз на именины.

А еще агентство ФАН выяснило, что свое 54-летие Ольга Кабо праздновала целых два дня!

«Вчера после спектакля в Новосибирске мы отметили день рождения по местному времени, потом — по московскому. Сегодня мы выступаем, а потом переезжаем в город Юргу Кемеровской области, где выступим с завершающим выступлением тура «Мастер и Маргарита». Уже завтра я вернусь домой к родным и близким», — сказала Кабо.

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