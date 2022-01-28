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В трендовом мерцании: жена Малинина сдала в секонд-хенд свои шубы и нарядилась в модный пуховик

В этом сезоне приветствуются куртки-дудун с отблеском и лакировкой.

В трендовом мерцании: жена Малинина сдала в секонд-хенд свои шубы и нарядилась в модный пуховик
Эмма и Александр Малинины. Фото: Global look press

Эмма Малинина в этом сезоне попрощалась со своими многочисленными шубами, оставив в своей коллекции только редкие экземпляры, которые дороги ей как память.

Жена Александра Малинина сдала их в секонд-хенд. Она уже давно живет с мужем Европе (Германии и Англии),

и там, утверждает она, так поступают многие.

Вместо дорогих мехов теперь Эмма Малинина носит зимой пуховики. Один из трендовых экземпляров спутница артиста показала своим поклонникам в личном блоге.

Эмма Малинина.
Эмма Малинина. Фото: instagram.com/doktoremmamalinina/

Знаменитая блондинка выбрала актуальную в этом сезоне модель с лаковым блеском. Также в тренде ярко-оранжевые пуховики, с металлическим отливом, мини и огромные экземпляры «а-ля одеяло для слона».

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