«Обстановка, не совместимая с творчеством»: Театр имени Ермоловой отменил премьеру спектакля «Двенадцатая ночь»

На официальном сайте Театра имени Ермоловой появилось обращение, написанное от имени создателей спектакля «Двенадцатая ночь, или Все что угодно».

В нем заявлено об отмене премьеры постановки из-за связанного с ней скандала.

«Мы никогда не думали, что работа над шекспировской комедией обернется шекспировскими же страстями. Вокруг спектакля сложилась обстановка, абсолютно не совместимая с творчеством. Грядущая премьера стала бы не художественным актом, а мотивом для новых, не всегда красивых, разбирательств на тему «кто прав, кто виноват». Мы продолжаем верить, что театр должен дарить радость, а не быть причиной подобного рода дискуссий», — говорится в сообщении на сайте Театра имени Ермоловой.

Напомним, режиссер Олег Долин обвинил худрука Театра имени Ермоловой Олега Меньшикова в присвоении спектакля и невыплате гонорара. Кроме этого, Долин заявил, что ему объявили об увольнении, прислав СМС.

Олег Меньшиков, в свою очередь, раскрыл многомиллионные убытки театра по вине Долина. Худрук Меньшиков пытался сам завершать спектакль к новой дате премьеры, которая была назначена на 4 февраля. Но она не состоится.

«Мы не просто закрываем спектакль. Для себя мы закрываем эту тему. Все необходимые и неожиданные для себя выводы каждый из нас сделал», — заключили создатели спектакля.

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