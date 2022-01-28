Утром — деньги, вечером — стулья: мебельщики обманули Игоря Бутмана на три миллиона рублей

В СМИ появилась информация, что известный джазист обратился за помощью в полицию.

Известный музыкант Игорь Бутман стал жертвой обмана со стороны производителей мебели и потерял три миллиона рублей.

Еще в начале 2021 года саксофонист обратился в компанию, производящую мебель на заказ. Ее представители приехали к звезде, провели замеры и выставили счет на четыре миллиона рублей. Народный артист подписал договор и оплатил 70% стоимости, то есть более 3,2 миллиона.

Но заветный гарнитур так и не приехал. Подрядчики сначала кормили Бутмана «завтраками», а затем перестали брать трубку. Прошел год, а воз и ныне там.

Как сообщает Telegram-канал Mash, 60-летний музыкант устал ждать и написал заявление в полицию. Причем его случай не единственный: на сайте компании оставлены десятки гневных отзывов о мошенничестве.

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