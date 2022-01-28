«Букеты уже ничего не изменят»: муж Гоар Аветисян захотел вернуться к возлюбленной

Бьюти-блогер Гоар Аветисян рассказала, что ее бывший избранник подарил ей огромный цветочный букет. Муж знаменитости таким образом хотел вымолить прощение.

Напомним, что еще недавно Гоар жаловалась на мужа Сергея, который бросил ее с маленьким сыном на руках. Визажист долгое время корректировала свою внешность. А возлюбленный совсем перестал поддерживать Гоар во время операций. А потом и вовсе ушел от Аветисян.

Вот только теперь Сергей захотел все вернуть назад.

«Жаль, что сейчас эти букеты уже ничего не изменят, но все равно приятно. Понимаете, цветы всегда были. Тут дело в другом: нужно, чтобы люди не мучали друг друга и вовремя расходились. Лучше уж одиночество», – заявила Аветисян в личном микроблоге.

«Мы поддерживаем дружеские отношения ради общего ребенка. Так что мы не враждуем», – добавила Гоар.

Напомним, ранее Гоар Аветисян поделилась женской мудростью. Визажист рассказала, что наконец стала жить для себя, не обращая внимания на мнения других людей.

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