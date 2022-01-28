«Я легкая. В воде»: хохочущая Ольга Бузова в бикини, пошутила над своим весом, плескаясь в океане

Экс-участница «Дома-2» и бывшая ведущая этого реалити-шоу Ольга Бузова в эти дни находится в Африке.

Сюда она прибыла для съемок второго сезона проекта «Звезды в Африке».

Перед тем, как приступить к работе в режиме нон-стоп, Ольга Бузова хорошенько отдохнула. В микроблоге теледива поделилась кадрами, на которых предстала в компании своего пиар-директора Антона Богославского.

Оба поплескались в океане. Ольга Бузова хохотала и шутила над своим весом.

«Хочу на ручки, — сказала она Антону. — Я легкая. В воде».

Под видео в микроблоге звезда предупредила, что в кадрах предстала в первозданном виде — без фильтров.

«Коротко о том, когда мне говорят, что я снимаю сториз с фильтрами. Да, снимаю очень часто, потому что это красиво. Но для меня важнее быть, а не казаться. Вот она я! Настоящая. И не каждый знает меня такой», — подписала Ольга Бузова под видео.

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