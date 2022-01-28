«Могут заворожить удивительные красоты»: Лена Летучая посетила старинный город Ришикеш

Жена адвоката Юрия Анашенкова показала кадры из своего путешествия по Индии.

Среди последних публикаций личного микроблога телеведущей Лены Летучей появилась фотография знаменитости в позе лотоса.

Летучая в традиционном индийском халате и с красным пятном на лбу отметилась на лодке в городе Ришикеше.

«Ришикеш расположен на правом берегу реки Ганг и является одним из самых важных городов на паломническом маршруте. Священные воды реки Ганг начинают свой бег в горах недалеко от города, протекая по густым холмистым лесам, через весь регион. Любого могут заворожить удивительные красоты нетронутой природы здешних мест. Существует поверье, что медитация в этом месте позволяет обрести вечное блаженство», — рассказала телеведущая.

«Сегодня Ришикеш для многих в первую очередь является центром йоги и медитации, здесь есть множество ашрамов, некоторые из которых известны во всем мире. The Beatles соприкоснулись с восточной духовной философией именно здесь, написав несколько песен во время своего пребывания в местном Ашраме в 1968 году», — отметила Летучая.

Напомним, ранее Лена Летучая рассказала, чем занимается в Индии. В первую очередь знаменитость уделила время йоге.

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