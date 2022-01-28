«Младший – копия дедушка! Только светленький!»: Юдашкина показала подросших внуков, живущих в Гонконге

Дочь Валентина Юдашкина уже давно пребывает в Китае с мужем и сыновьями.

Жена российского кутюрье Валентина Юдашкина Марина впервые за долгое время показала внуков, живущих в Гонконге. Мальчики заметно подросли и изменили прически, отрастив волосы.

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«Наши любимые Аркадий и Анатолий!» — подписала обнародованное фото в личном блоге Марина Юдашкина

Аркаша родился в 2018-м году, а Анатолий в 2016-м. Особенно похож на знаменитого модельера младший мальчик, который к тому же обладает очаровательными волнистыми волосами и большими глазами, как у деда. Это все время замечают пользователи Сети.

«Младший — копия дедушка! Только светленький!», «Аркадий все больше на дедушку похожим становится», «Милейшие детки. Старший — в папину родню пошел. Младший внучек — в мамину», «Особенно кудрявенький похож на Валентина», — вновь написали в Instagram Марины Юдашкиной фолловеры.

Отметим, что сейчас внуки Юдашкина живут в Гонконге вместе со своими родителями — Галиной Юдашкиной, которая профессионально занимается фотографией, и бизнесменом Петром Максаковым. Он является бизнес-консультантом в Доме моды прославленного дизайнера одежды.

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