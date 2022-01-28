«Мы давно расстались»: Юлия Александрова подтвердила развод с Жорой Крыжовниковым

Актриса честно рассказала о взаимоотношениях с режиссером в личном микроблоге.

Звезда фильма «Красотка в ударе» Юлия Александрова призналась, что больше не является женой режиссера Жоры Крыжовникова.

Актриса оставила в личном микроблоге заявление, где рассказала о подробностях развода с Крыжовниковым.

«Это нужно сказать. Потому что нужно. Мы давно расстались с мужем, почти год, как разведены. У нас получилось сохранить хорошие отношения ради нашей любимой дочери и просто потому, что мы не самые плохие люди. И много сделали друг для друга. Споров не имеем», — призналась актриса.

«Не грустите. Для кого-то это будет новостью, кто-то об этом знает давно. Но тем не менее всем мира, добра и здоровья! P.S. Не зовите нас вместе на передачи и интервью», — предупредила Юлия.

К слову, Юлия Александрова и Жора Крыжовников в 2010 году стали родителями дочери Веры. Юлия сыграла почти во всех кинопроектах своего бывшего мужа.

Напомним, ранее Юлия Александрова исполнила роль Дарьи Облонской в новой экранизации романа «Анна Каренина».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.