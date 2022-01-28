Щечка к щечке: Петросян поделился редким снимком со своим маленьким черноволосым сыном

В марте Вагану исполнится уже два годика.

76-летний Евгений Петросян поделился в личном блоге редким снимком с маленьким сыночком Ваганом.

Трогательное фото, на котором запечатлели комика щечкой к шечке напротив икон с наследником имела огромный успех среди почитателей народного артиста. Сам он по-мужски вместо текста поставил под кадром смайлик в виде сердечка. Нет сомнений, отцовская любовь тут безмерна.

«Такие милые!», «Подрос сынок. Здоровья вам, чтобы поднять на ноги ребенка, остальное у вас есть», «Счастье! Продолжение Евгения Вагановича!», «Какое счастье сыночка обнимать, дай Бог здоровья и радости», «Как я вас понимаю, я так же радуюсь, моему единственному сыночку 3, а мне 50. Дай Бог долгих лет жизни вам, чтобы внуков так же обнимали. Желаю здоровья и любви», — засыпали теплыми комментариями Instagram любимца публики его почитатели.

Напомним, малыш Ваган — единственный сын Евгения Вагановича. Ребенка подарила юмористу его пятая жена Татьяна Брухунова. У Петросяна также есть взрослая дочь Викторина от первой жены.

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