Сама подарила невесту: Алана Мамаева отреагировала на свадьбу бывшего мужа

Экс-возлюбленная российского футболиста Павла Мамаева — Алана Мамаева — рассказала, как отнеслась к свадьбе спортсмена.

Алана утверждает, что Павел до сих пор следит за ней в соцсетях. Ему было не так важно устроить пышное торжество в честь бракосочетания с Надеждой Санько, сколько посмотреть на реакцию бывшей.

Поклонники Аланы поинтересовались, что Мамаева подарила бывшему мужу на его недавнюю свадьбу.

«Надежду», — иронично ответила Алана в личном микроблоге.

К слову, Алана была уверена, что Мамаев не женится на Санько.

«За всю долгую жизнь Нади на ней так никто и не женился. Скажу больше — и Пашка не женится!» — утверждала Алана Мамаева.

Однако Павел не только подарил экс-подруге Аланы кольцо за 12 миллионов рублей, но и взял ее в жены.

«Только в нашей стране футболист может покупать кольцо Graff за 12 миллионов и судиться за алименты», — возмущалась Алана в своем микроблоге.

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