«Ижевск, я скучала!»: Алина Загитова встретилась с родителями и сестрой

Ведущая шоу «Ледниковый период» Алина Загитова поделилась кадрами каникул в Удмуртии. Знаменитость провела время с близкими родственниками и насладилась зимними видами спорта.

Алина похвасталась тем, что катается не только на коньках. Горные лыжи тоже нравятся спортсменке. Загитова отдохнула с родителями и младшей сестрой Сабиной в родном городе Ижевске. Именно там знаменитость прокатилась со снежных склонов.

Алина призналась, что скучала по родным местам и людям.

«Ижевск, я скучала! Я так люблю проводить время с родственниками, и наконец появилась такая возможность. Поболтали с абикой и бабайкой, рассказала им все-все, что в последнее время происходило», — отметила Загитова в своем микроблоге.

Фигуристка сделала памятные снимки с семьей. Они будут согревать Алину в разлуке с любимыми. Поскольку каникулы спортсменки закончились, Загитова вернулась обратно в Москву.

«Наша дружная семья, конечно, не смогла просто сидеть дома, поэтому мы поехали кататься на лыжах! Погода как раз к этому располагала. Жалко, что ижевские каникулы закончились так быстро. Но хочу сказать, что отдохнула я отлично!» — резюмировала фигуристка.

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