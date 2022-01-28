«Сносу не будет!»: Рогов показал сапоги, которые должны быть в гардеробе у каждой

Александр Рогов считает, что такая обувь станет прекрасной палочкой-выручалочкой для многих женщин.

Александр Рогов на YouTube-шоу Rogov live показал несколько трендовых вещей, которые он рекомендовал к покупке. Стилист привлек внимание модниц к сапогам-трубам, которые стали хитом сезона и очень хорошо показывают себя в носке, удобны.

А вот актуальные сапоги унты Рогов не советовал для ежедневного использования, максимум – для вечеринки за городом. Ведущий заметил, что они сильно мараются и не практичны.

Также в одном из отделов он заметил интересные мохнатые мюли, которые обозвал «тапками-уродами», тем не менее их он рекомендовал к покупке, поскольку с этой обувью легко составить яркий лук.

Кроме того, Александр Рогов пришел в восторг от замшевых песочных казаков, которые, по его мнению, должны быть в гардеробе каждой женщины. В масс-маркете на распродаже он увидел такие всего за 1799 рублей.

«Это реально мастхев! Бегите на сайт или в магазин, ищите эти сапоги! Им сносу не будет. Это реальная инвестиция в гардероб», — сказал Рогов.

По словам стилиста, они отлично сочетаются и с джинсами, и с платьями. Кроме того, никогда не выходят из моды.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!