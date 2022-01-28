Чемпионка Олимпиады в Пхенчхане призналась, что выкинула золотую медаль в мусор

На Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане (Южная Корея) американская сноубордистка Хлоя Ким стала самой молодой обладательницей олимпийского золота в своем виде спорта.

Однако, когда она вернулась домой, ее выстраданная медаль отправилась прямиком в мусорное ведро. Все дело в том, что слава обрушилась на девушку слишком рано. На тот момент ей было 17 лет. Внезапно у всех появилось к ней много дел и предложений. Звезда спорта даже не могла спокойно отдохнуть у себя дома. Ей приходилось бороться за каждую минуту личного времени.

«Я ценю, что все любят и поддерживают меня, но я просто хочу, чтобы люди поняли, через что мне пришлось пройти до этого момента. Все говорили: «Я только что встретил ее, и она такая стерва!» Я не стерва. У меня только что были самые изнурительные два месяца в моей жизни, и в ту минуту, когда я возвращаюсь домой, меня начинают беспокоить, — поделилась эмоциями Ким в беседе с журналом Time. — Я просто хочу взять свой чертов бутерброд с ветчиной и сыром и уйти к себе».

Раздражение девушки кончилось тем, что ее золотая медаль, сделав кульбит в воздухе, отправилась в мусорную корзину. Правда, там она пролежала недолго. Со временем Хлоя изменила свое отношение к славе и популярности.

«Меня это больше не волнует… — прокомментировала она. — Думаю, сейчас я бы сказала себе молодой, что, даже если все становится тяжело, и люди плохо к тебе относятся, все наладится, и ты поймешь, что с тобой происходит так много хорошего, что плохое не причинит тебе вреда. Это просто раздражает. Это как надоедливый комар на заднем плане».

Сейчас Ким 21 год и она является фаворитом на предстоящих Зимних Олимпийских играх в Пекине. В число ее спонсоров входят компании Nike, Toyota и Procter & Gamble, сделавшие ее самой высокооплачиваемой сноубордисткой в истории. Хлоя снова готова завоевать золото, ведь теперь она знает, что последует за ним.

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