«По спине катился пот»: Анна Семенович вспомнила, как ее в 17 лет едва не изнасиловали в бане

По словам певицы, от расправы ее спасло только чудо.

Певица Анна Семенович в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала, как ее едва не изнасиловали в семнадцатилетнем возрасте.

Как отметила Семенович, она с подругой веселились на дискотеке. Затем поймали машину и поехали домой. Вдруг таксиста стал подпирать «Мерседес». В итоге им пришлось выйти из такси. Неизвестные мужчины сказали, что сейчас повезут их в баню.

«Мы ехали в неизвестном направлении, зажатые на заднем сидении автомобиля. По спине катился пот, от духоты и животного страха к горлу подкатил ком, я не могла поверить , что это происходит со мной! Мы попытались сопротивляться, но похитители дали понять, что будет только хуже». Анна Семенович

Как отметила Семенович, она сделала вид, что теряет сознание. Попросила остановить машину. К счастью, водитель, который изначально их подвозил, вызвал полицию. Семенович и ее подругу только это спасло от расправы.

«Я впервые решилась рассказать то, о чем молчала много лет. Это не попытка поймать хайп. Моя история адресована тем, кто так же столкнулся с насилием. Она о том, что не надо запирать боль от полученной психологической травмы внутри себя», — заметила Анна Семенович.

Напомним, что Анна Семенович — известная певица. Она прославилась по выступлениям в группе «Блестящие». После стал строить актерскую карьеру.

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